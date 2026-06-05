私はスズカ。洗い直しても落ちない香りと格闘しながらアイロンをかけていると、熱でよりいっそう強烈な香りが広がりました。さらに驚いたのは、ボタンが取れかけていて、ポケットも解けたままだったこと。「いい匂い」を清潔感と勘違いし、基本の手入れを怠るヤマモトさんの価値観が理解できません。指先にまで移る香りに嫌悪感を抱きつつ、ボタンを縫い直しながら私は決意しました。このままではタクヤが救われません。勇気を出し