高崎市に本社を置く家電量販店最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンは５日、経営統合に向けて基本合意したと発表しました。 ヤマダホールディングスと大阪市に本社を置くエディオンは、来年１０月に持ち株会社を設立して２つの会社を完全子会社とするということで５日、それぞれの取締役会で決議しました。経営統合によって売上高が約２兆５０００億円に上る、巨大連合が誕生します。 持ち株会社の会