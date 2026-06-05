子どもたちが、パラアスリートと一緒にスポーツを楽しみながら多様性や共生社会について学ぶ体験型の授業が、渋川市で開かれました。 渋川西小学校で開かれた体験型授業、「あすチャレ！ジュニアアカデミー」は、日本財団パラスポーツサポートセンターが提供するプログラムで、県の「パラスポーツ普及加速化事業」を活用し、県内で初めて開催されました。 講師はパラアイスホッケ&#