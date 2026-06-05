サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお伝えする「FRIDAY UNITED」です。選手たちは７日「J2・J3百年構想リーグ」のプレーオフ最終戦に臨みます。5月30日、J2・J3百年構想リーグで各地区の2位同士が戦うプレーオフラウンド第1戦に臨んだ鹿児島ユナイテッド。延長戦の末、J2新潟を1対0で破りました。試合終了間際に決勝点を挙げた広瀬選手は。（鹿児島ユナイテッドFC・広瀬健太選手）「あ