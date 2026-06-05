＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ2日目◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第2ラウンドが終了した。初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎が2バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】このフィニッシュで300ヤード!?トータル4アンダー・2位タイに片岡尚之、岩田寛、大西魁斗。トータル3アンダー・5位