県高校総体、ラグビーの決勝戦が行われ、加治木工業と鹿児島実業が対戦しました。4連覇を目指す鹿児島実業に挑んだ加治木工業。白熱した試合の結果は、果たして？県高校総体のラグビー決勝戦。2年連続で決勝に進出した加治木工業と4連覇を目指す鹿児島実業が対戦しました。前半12分、14番松下がタックルされるも、オフロードパスから13番徳山がトライ。鹿児島実業が先制します。21分には加治木工業の13番