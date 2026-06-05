＜ヨネックスレディス初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞今季何度も優勝争いを演じている吉田鈴が自身初の首位スタートを切った。今大会は今季のメルセデス・ランキング（MR）上位陣が「全米女子オープン」出場のため不在で、MR12位の吉田が出場選手中3番手。2アンダーの首位タイに7人が並び、2打差以内に32人がひしめく大混戦を制し、初優勝を果たす可能性は十分にありそうだ。【写真】吉