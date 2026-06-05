6月5日、愛知県警は名古屋市の中川区の名古屋市立工業高校で、高額報酬などと謳い犯罪の実行役を募集するいわゆる「闇バイト」の危険性について説明しました。 【写真を見る】｢闇バイトはバイトではない、犯罪です｣ 応募する少年の約6割が知人の紹介 ｢犯罪組織にとっては捨て駒・使い捨て｣ 警察が高校生に“危険性”を説明 愛知 （愛知県警）「闇バイトはバイトではない、犯罪です」闇バイトに応募する少年の約6割が知人の紹介だ