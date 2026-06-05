【ジュネーブ共同】世界食糧計画（WFP）は5日、中東情勢の混乱に伴う燃料や食料価格の上昇により、ソマリアやアフガニスタンといった経済基盤が弱い国々で、新たに数百万人が食料不安に直面しつつあると発表した。混乱の影響は中東から離れた国々にも及んでいるとした。WFPは3月、6月まで紛争が続き原油価格も高止まりすれば、今年新たに最大4500万人が深刻な飢餓に直面する可能性があると警告。混乱が長期化する中、この予測