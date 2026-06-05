九州最大級の広さを誇る新たな道の駅が、6月5日熊本県荒尾市にオープンしました。 【写真を見る】「道の駅 ウェルネスあらお」 有明海産のノリがずらり 記者「入り口を入ると、出迎えるのが有明海のノリ。今日グランドオープンの道の駅は、さっそく多くの人でにぎわっています」 館内には有明海で育った貝類や、地域特産の甲殻類で、素揚げなどで味わえる「マジャク」などの海産物のほか、地元で採れた新鮮な農作