くまモンに会える場所として2013年にオープンした「くまモンスクエア」が、6月5日来館者数450万人を迎え、「ご本人」ならぬ「ご本クマ」の登場で、会場には歓声が響き渡りました。 【写真を見る】来館450万人目にくまモンから「あつ～いハグ」白ジャケット姿で多言語のスペシャル曲を初披露 記者「イベント開始まで30分を切りました。中にはこんなにたくさんのファンが駆けつけています」 帽子やバッグなどのくま