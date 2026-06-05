妊娠したことが５月26日に明らかになった熊本市動植物園のレッサーパンダのシンファですが、なんと、その翌日に出産していたことが明らかになりました！ 【写真を見る】「妊娠報道」の翌日に誕生レッサーパンダの赤ちゃん熊本市動植物園で２例目一般公開は今年9月～10月ごろ もぞもぞと動いているのが、レッサーパンダの赤ちゃんです。授乳している時の映像とのこと。 食欲あり健康に問題なし