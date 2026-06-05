空襲連が開いた集会で発言する自民党の平沢勝栄衆院議員＝5日午後、国会太平洋戦争中の空襲による民間人被害の救済を目指し、超党派の国会議員連盟がまとめた法案について、野党側が今国会での提出に向けて調整を進めていることが5日、分かった。全国空襲被害者連絡協議会（空襲連）が国会内で開いた集会で、議連の野党メンバーが明らかにした。国民民主党の舟山康江参院議員は集会で「法案を提出し前に進めようと議連の一部で