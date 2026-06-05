木原実・気象予報士「今週日テレは、地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間、『グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク』略して『グップラ』！わたしもそのイベントに行ってきました！」木原実・気象予報士「横浜赤レンガ倉庫にやってきました！早速行ってみましょう。5日から始まったグップラ赤レンガまつり。こちらのイベントでは日テレ系の人気番組と一緒に地球・人にいいことを見つめなおすキッカケとなるブースが盛りだ