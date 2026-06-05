アメリカのアンソロピック社の最新AI「クロード・ミュトス」のアクセス権が与えられる契約を日立製作所が結んだことが分かりました。「クロード・ミュトス」は、コンピューターシステムの弱点を見つける能力が高く、サイバー攻撃への悪用を防ぐため、利用できる企業が限られています。日立はきょう、「ミュトス」を利用できる企業連合に参加し、エネルギー分野などの社会インフラ向けに提供する自社製品のサイバーセキュリティを強