◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(5日、横浜スタジアム)DeNAの牧秀悟選手が3回の第2打席で、1軍復帰後初の本塁打となる逆転3ランを放ちました。牧選手は前日の4日に、足の負傷から約1か月ぶり1軍復帰。2安打を放つ活躍で、楽天戦での大逆転勝ちに貢献しました。そしてこの日も2番・セカンドでスタメン出場。すると0-1で迎えた3回、無死1、2塁の状況で第2打席に入り、相手先発・大関友久投手が投じた初球のストレートを完