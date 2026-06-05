千葉県の県立病院の医師が肺がんの検査で患者の腫瘍を見落とし、手術を受ける機会を逃していたことがわかりました。千葉県市原市にある千葉県循環器病センターによりますと、2022年60代の女性患者の肺がんのCT検査で胸の中央部に腫瘍が撮影されていたにも関わらず、画像を見た医師が「異常なし」と診断して見落としたため、女性が腫瘍の摘出手術を受ける機会を逃していたことがわかりました。女性患者は1年後、胸の痛みなどの自覚