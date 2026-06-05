中国外務省は習近平国家主席が来週8日から北朝鮮を訪問すると発表しました。中国国営の新華社通信によりますと、習近平国家主席は来週8日から9日にかけて7年ぶりに北朝鮮を国賓訪問します。金正恩総書記の招待によるもので、中国外務省の報道官は滞在中、習主席と金総書記が「二国間関係や共通の関心事項について意見を交わす予定だ」としています。中国外務省毛寧 報道官「双方は今回の訪問を契機に中朝関係の時代に即した