生乳の業界団体のJミルク（東京）は5日、2026年度の生乳生産量の見通しを発表した。1月に公表した前回予測の725万8千トンから引き上げて731万トンとした。1頭当たりの乳量が増えていることを織り込んだ。昨年の乳価改定による値上げで農家の経営状況が改善に向かい、飼料の改良が進んだ影響とみられる。一方、前年度比では1.2％減となり、3年ぶりの減産になると予測している。生乳を加工した牛乳類の生産量は、1月公表の428万2