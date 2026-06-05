夏休み前の今、全国の観光地は閑散期に。そこで、今、全国各地で打ち出されているのが宿泊割引などのキャンペーン。旅行需要が落ち着くこの時期だからこそ、お得にゆったり楽しめるチャンスなんです。今回訪れたのは、旅行割が実施されている自治体の1つ千葉・鴨川市。都心から車で約2時間。海と山に囲まれた自然豊かな観光地で、「鴨川シーワールド」でも知られています。現在、鴨川市では市内の平日の宿泊予約に使える2000円から