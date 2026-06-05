エッジＡＩと自営無線で害獣出没を即時検知、通知するソリューションクマなどの獣害による人身被害が深刻化する中、ＪＶＣケンウッド（横浜市神奈川区）は、高度な人工知能（ＡＩ）と監視カメラ、無線システムを組み合わせた害獣出没の即時検知、即時通知に対応する試作システムを開発した。山間部など携帯電話の通信圏外でも運用が可能で、クマやイノシシ、シカ、サルなど獣種を現場で瞬時に判別。無線機にリアルタイムで通知し