【その他の画像・動画等を元記事で観る】西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』(じゅうおうむじん ダンデヴァイン)OPテーマを担当することが決定した。『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品として制作される完全新作アニメ。同社のメカ系レーベル「メカスマ」が、全世界の合体ロボット