ドル指数は低下、米雇用統計発表控えて調整＝ロンドン為替 本日はドル指数が低下している。東京午前の99.459を高値に、ロンドン時間に入るとドル売りに押されている。足元では99.191に安値を広げている。前日レンジ99.179-99.533の安値付近へと押し戻される格好。米雇用統計発表を日本時間午後9時半に控えて、この時間帯は調整主導の展開となっているようだ。 ドルインデックス＝99.21(-0.20-0.20%)