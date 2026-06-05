ロンドン序盤は、調整主導米雇用統計発表を控えて＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが継続している。日本時間午後9時30分の5月米雇用統計の発表を前に、ドル高調整が優勢になっている。原油は一時91ドル台と小幅に軟化。米10年債利回りは4.47％台から4.45％台へと低下。ドル指数は前日の安値付近へと再び低下している。個別通貨では主に対欧州通貨でのドル売りが目立っている。ユーロドルは1.1610付近を安値に