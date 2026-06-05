2025年、牧之原市などで甚大な被害を出した竜巻から5日で9か月。被災地では今もなお懸命に再建に取り組む農家がいます。そんな苦境と戦う農家にあの中東情勢がさらなる試練を与えようとしています。3日、県内に接近し大雨をもたらした台風6号。その様子を心配そうに見守る一人の男性がいました。（2025年の竜巻で被災 藤田治之さん）「2026年も台風が始まっちゃったなと」牧之原市で野菜や花の苗を栽培する藤田治之さん56歳です。2