船橋競馬所属の林正人調教師（６５）は６月５日、船橋競馬３Ｒに管理するグロックスコーセイを出走させ１着。１９９６年５月の初出走以来、８３３４戦目で地方競馬通算１０００勝を達成した。南関東の現役調教師では９人目。重賞は２０２０年全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（アランバローズ）や、東京ダービー３勝（２０１３年インサイドザパーク、２０２０年エメリミット、２０２１年アランバローズ）など２３勝。林正人調教師「人