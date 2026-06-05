3日、県内に最接近し各地に被害をもたらした台風6号。（上空からリポート）「斜面が崩れ流れ出た土砂が線路に覆いかぶさっています」伊豆地方には線状降水帯が発生し、河津町見高では大規模な土砂崩れが起き、近くの住宅にも流れ込みました。特に大きな被害を受けたのが、伊東から下田を結ぶ鉄道、「伊豆急行」です。線路に土砂が流れ込んだことで、片瀬白田駅から伊豆急下田駅の間が運休する事態にー。5日も作業員が