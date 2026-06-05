日本高野連は５日、大阪市内の中沢佐伯記念野球会館で定例の業務運営委員会を開催。今春のセンバツ大会で実施したインターネット上の誹謗中傷への対策（モニタリング）について結果を報告した。ＳＮＳ上で選手や大会関係者への誹謗中傷や差別的な投稿が拡散される事態が起こっている。選手や審判をはじめとする関係者を守るため、高校野球の全国大会では初めてインターネット上でのモニタリングを実施し、悪質な投稿等に対して