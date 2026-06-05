ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の松永里愛が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。世界的アーティストのマイケル・ジャクソンさん（享年５０）の人生を描いた物語。事前に作品を目にした松永は「本当に圧倒された。試写会の現場にハロー！プロジェクトの数人でお邪魔して、最前ど真ん中を選ばされていたいて、圧倒されながら拝見しまし