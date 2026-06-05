◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（５日・横浜）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が１軍復帰後初となる今季３号となる３ランを放ち逆転に成功した。１点を追う３回無死一、二塁。大関の初球。外角の１３９キロをとらえバックスクリーン左に運ぶ３ランを放ち逆転に成功した。右手を突き上げダイヤモンドを一周し生還するとおなじみのデスターシャポーズで喜んだ。「前の２人が繋いでくれたチャンスだったので、