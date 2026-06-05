日本将棋連盟の第７７回通常棋士総会が５日、都内で行われ、５月２０日の総会議案の一つとして提示された「奨励会三段リーグで次点２回を得た者に、順位戦Ｃ級２組での四段昇段の権利を付与すること」が賛成多数で可決された。従来は、次点制度を利用して昇段した棋士は、順位戦などに参加できないフリークラスに所属していた。だが、連盟は「（棋士編入と）基本的な考え方は同じ。三段リーグで次点を２回取ることは、奨励会を