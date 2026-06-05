おにぎりにお料理に、さまざまな機会に梅干しを使うことが増えてくる時期になりました。梅干しの種を取ろうとして果肉がグチャグチャになった経験はありませんか？実は身近な道具を使えば、手を汚さずスルッときれいに種を取り出せます。今回は柔らか梅にもカリカリ梅にも使える方法を3つご紹介します。 ▼ラップ1枚で手も汚れない！「ラップで揉んで種を出す方法」 ラップに梅干し（柔らかいタイプ）をのせて半分に折り、ラップ