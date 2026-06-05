◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が、オリックスの先発・ジェリーから快音を響かせた。１点ビハインドの３回２死一塁、２ー２からの５球目を左前へ運んだ。ＮＰＢ最小兵１６３センチの勝田が、メジャー経験者の中では史上最長身のジェリーとの「５０センチ差」対決で、５月９日・ヤクルト戦（マツダ）以来のＨランプをともした。続く