全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、2週連続で値下がりしました。先月31日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より19円値下がりし、5キロあたり3673円でした。値下がりは2週連続です。内訳をみますと、銘柄米の平均価格は前の週より6円値上がりした3764円で、2週連続で3700円台となりました。一方、ブレンド米の平均価格は、前の週より46円値下がりし3418円でした。コメの民間在庫が過去10