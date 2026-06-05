歌舞伎俳優・市川團十郎が５日、「六月博多座大歌舞伎」出演のため、福岡と東京で離れて暮らす子どもたちの様子を紹介した。自身のＳＮＳに新規投稿。１４歳の長女・堀越麗禾（市川ぼたん）、１３歳の長男・市川新之助が顔を寄せ合うプライベート写真を披露した。そろって白シャツ姿でポーズを決める２人。弟の新之助の方が背が高く見える構図とあって、團十郎は「う、会わない間に身長越えた？のかな、写り方？」とほっこり