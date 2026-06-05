ライブフィルム『GENERATIONS “6IX SENSE”LIVE IN CINEMA』（19日公開）のプレミア先行上映舞台あいさつが5日、都内で行われ、白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太のGENERATIONS全員が登壇した。質問コーナーでは、中務がやってみたいこととして「ボトックス」を挙げ、メンバーがツッコミを入れる場面があった。【写真】たのしそう！GENEガチャをまわす数原龍友＆片寄涼太本作は、2024年に新たな体制