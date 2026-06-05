福間香奈五冠（左）、西山朋佳三冠日本将棋連盟は5日、東京都内で通常総会を開き、公式戦に出場し棋士編入試験を受ける資格を3回獲得した場合はプロの四段とする案を反対多数で否決した。プロを目指すアマチュアや、女性初の棋士誕生への新たな制度として注目されたが、同案の実施は見送られた。編入試験の受験資格を得るにはプロ公式戦に出場し、直近の成績が10勝以上かつ勝率6割5分以上が必要となる。同案では、棋士とする基