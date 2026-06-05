奨学金を返しながらカツカツで生活している陽菜さんに、兄夫婦からの要求が次々と押し寄せてきます…。断ろうとすると「都会で暮らせてるのは誰のおかげ？」と義姉に嫌味を言われてしまう陽菜さん。精一杯の5千円を用意してお正月を迎えたのに、今度は甥っ子にまで文句を言われてしまうとは…。この兄夫婦、要求がエスカレートしていきそうな予感がしますよね。陽菜さんがどこまで耐えられるか、気になるところです。>>【まんが】