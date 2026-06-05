◇交流戦中日─西武（2026年6月5日バンテリンドーム）中日は3回1死満塁の絶好機を生かせなかった。先頭の石伊が中前打で出塁。山本が右前打で続いた。続く9番の柳は犠打をきっちり決め、1死二、三塁の好機を築いた。岡林の四球で満塁としたが、2番の福永は三ゴロ、3番・村松は中飛に倒れ、無得点。本拠のバンテリンドームは大きなため息に包まれた。