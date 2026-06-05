国会ではまもなくエネルギー価格の高騰などに対応する補正予算案が成立します。一方、中傷動画報道を巡り野党側の激しい追及に、高市総理が語気を強め反論する場面もありました。補正予算案を審議する予算委員会の場で、5日も野党からは激しいヤジが乱れ飛びました。先の自民党総裁選や衆議院選挙で、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとする週刊誌報道を巡って、追及する野党と総理との間で激しい応酬