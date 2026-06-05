京都北白川ラーメン魁力屋は、2026年6月5日から7日までの期間限定で、「創業感謝祭」を開催します。ラーメン1杯注文すると1枚クーポン引換券もらえる21周年を迎えるラーメン魁力屋の今年の「創業感謝祭」では、店内飲食でラーメン1杯の注文につき、看板商品の「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯無料アプリクーポン」の引換券が1枚もらえます。引換券の配布は6月5日から7日までの3日間限定。ラーメン魁力屋の全店舗で実施されます。す