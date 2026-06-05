山間部への荷物の運搬や災害時の孤立地域への物資輸送など、様々な場面で活用が期待される「物流用ドローン」の実演が行われました。大きな荷物を携え青空の中を進んでいくドローン。この日、行われたのは新潟市内の企業が導入した「物流用のドローン」の実演です。株式会社トップライズ技術開発部長崎清 部長「物資を山に運ぶというのは、今まで、車とかなかなか通らない場所は、人間が担いで運んだりして