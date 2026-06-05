愛知県大府市に本社を置く松尾製作所が、新たに硬式野球部を創設すると発表しました。自動車部品などを製造する松尾製作所は5日、大府市の本社で会見を開き、硬式野球部を創設し、2027年度から社会人野球に参入すると発表しました。監督は、愛知・至学館高校を監督として創部6年で甲子園へ導き、春夏合わせて2度の出場を果たした麻王義之さんが務めます。ヘッドコーチ兼スカウトには、中日ドラゴンズなどで選手として