修学旅行生へのガイドを通じて地元の観光資源の魅力を学びます。倉敷高校商業科で観光について学ぶ生徒が、岡山県倉敷市の美観地区で大阪から訪れた中学生を案内しました。 【写真を見る】高校生が美観地区で修学旅行の中学生を観光案内“観光ビジネス”の授業の一環地域の魅力を伝えたい【岡山・倉敷市】 「このツタは、工場内の温度調節のために植えられたツタになっています」 倉敷高校商業科の3年生が、修学旅行で大阪