ハンセン病問題を風化させず、歴史を後世に伝えようという企画展が瀬戸内市民図書館で開かれています。 【写真を見る】企画展「ハンセン病問題と長島」国の誤った強制隔離政策の歴史伝える投票用紙を消毒するために穴が開けられた投票箱も【岡山】 後遺症により手の神経が麻痺した入所者が使いやすいように加工された食器です。 瀬戸内市民図書館で開かれている企画展「ハンセン病問題と長島」では、投票用紙を消毒するため