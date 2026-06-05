（台北中央社）イオン九州が九州内で展開する「イオン」各店舗で4日、台湾産農産物などを販売する「台湾フェア」が始まった。福岡県糟屋郡の「イオンモール福岡」で同日、記念セレモニーが開かれ、農業部（農業省）の胡忠一（こちゅういち）政務次長は、日本の消費者により多くの台湾のおいしい農産物を味わってほしいとアピールした。台湾フェアの開催は4回目。イオン九州は2014年から、台湾とのインバウンド事業に関する取り組み