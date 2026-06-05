ヤマダホールディングス（ヤマダHD）とエディオンは6月5日、両社間の相互信頼と対等統合を基本的な方針とする経営統合に向けた協議・検討を進めることで合意し、同日に開催したそれぞれの取締役会の決議に基づき、基本合意書を結んだと発表した。2027年5月〜6月（予定）に最終契約を締結し統合比率を決定、同年10月1日（予定）に持株会社を設立する予定。●圧倒的な規模でさらなる成長を目指す共同株式移転により新設する持株