北中米ワールドカップに臨む日本代表がアクシデントに見舞われている。現在、合宿を行なっている事前キャンプ地のモンテレイで練習場の変更を余儀なくされているのだ。合宿初日にとなった６月３日、ティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を利用予定だったが、前日から続いた悪天候の影響によるピッチコンディション不良により、U-19日本代表が使用する大学施設でトレーニングを実施した。しかし、この施設もピッチ状態が悪