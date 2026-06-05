○ジーエヌアイ [東証Ｇ] BCP Asia AYM Holdingなど3先を割当先とする997万4291株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2684円。 ○ステラファ [東証Ｇ] CVI Investmentsを割当先とする100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は316円。 [2026年6月5日] 株探ニュース