5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比260円高の6万6930円と急伸。日経平均株価の現物終値6万6588.12円に対しては341.88円高。出来高は2714枚となっている。 TOPIX先物期近は3971.5ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.41ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66930